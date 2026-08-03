Августовский зной: в Москве температура воздуха поднимется почти до 30 градусов
Синоптик Позднякова предупредила жителей Москвы об аномальной жаре в августе
Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что первая неделя августа в столице будет аномально жаркой. Температура воздуха на протяжении всей рабочей недели продержится на 2–3 градуса выше нормы, достигнув пиковых значений ближе к уик-энду, пишет RTVI.
Динамика потепления и атмосферные изменения
- Причина аномалии: Потепление обусловлено сменой направления ветра на западное, что принесет прогретые воздушные массы.
- Прогноз по дням:
- Вторник, 4 августа: +25…+27 °C;
- Среда, 5 августа: +26…+28 °C;
- Четверг и пятница, 6–7 августа: Пик жары, столбики термометров поднимутся до +27…+29 °C.
- Осадки: Во второй половине недели жара будет сопровождаться кратковременными и локальными дождями, которые не приведут к существенному похолоданию.