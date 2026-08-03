Банкноты снова в моде: июльский спрос на кэш побил рекорд 2026 года

Динамика наличного обращения: В июле объем наличных вырос на 43,1% по сравнению с июнем (когда прирост составил 449,7 млрд рублей). Единственным месяцем сокращения был январь (-386,2 млрд рублей), после чего спрос непрерывно увеличивался.

Итоговый прирост за 6 месяцев: С февраля по июль 2026 года объем наличности в экономике суммарно увеличился на 2 трлн 547 млрд рублей.

Причины роста спроса: Эксперты ЦБ и рынка связывают повышенную потребность в банкнотах с формированием гражданами подстраховочных накоплений из-за перебоев с мобильным интернетом, издержками бизнеса при эквайринге и сезонными отпускными тратами.