Банкноты снова в моде: июльский спрос на кэш побил рекорд 2026 года
ЦБ РФ зафиксировал июльский прирост наличных в обращении на 643 млрд рублей
Согласно данным Банка России, в июле 2026 года объем наличных денег в обращении вырос на 643,4 млрд рублей, показав максимальный месячный прирост с начала года. Тенденция к увеличению наличности наблюдается уже полгода подряд на фоне отпусков, адаптации бизнеса к налоговым изменениям и периодических сбоев в работе мобильного интернета, передает Газета.ру.
- Динамика наличного обращения: В июле объем наличных вырос на 43,1% по сравнению с июнем (когда прирост составил 449,7 млрд рублей). Единственным месяцем сокращения был январь (-386,2 млрд рублей), после чего спрос непрерывно увеличивался.
- Итоговый прирост за 6 месяцев: С февраля по июль 2026 года объем наличности в экономике суммарно увеличился на 2 трлн 547 млрд рублей.
- Причины роста спроса: Эксперты ЦБ и рынка связывают повышенную потребность в банкнотах с формированием гражданами подстраховочных накоплений из-за перебоев с мобильным интернетом, издержками бизнеса при эквайринге и сезонными отпускными тратами.
- Советы по финансовой подушке: Экономист Петр Щербаченко напоминает, что финансовый резерв должен закрывать обязательные расходы на 3–6 месяцев. Для этого рекомендуется регулярно откладывать 10–15% любого дохода, предварительно зафиксировав все траты за месяц для отсечения лишних расходов.