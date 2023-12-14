Авиакомпания «Аэрофлот» объяснила ситуацию с аннулированными билетами

Пятидесяти пассажирам были аннулированы билеты на рейс «Аэрофлота» из Екатеринбурга в Пхукет. По данным пресс-службы перевозчика, все обоснованные в рамках суда требования пассажиров, билеты которых были аннулированы в связи с некорректной ценой, исполнят. Об этом сообщает NEWS.ru .

Отмечается, что с пассажирами, обратившимся для решения сложившейся ситуации непосредственно в авиакомпанию, вопрос постараются урегулировать в индивидуальном порядке до суда.

Добавляется, что авиакомпания в кратчайшие сроки вернула деньги за приобретенные билеты всем клиентам.