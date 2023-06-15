Авиакомпания «Победа» начнет предоставлять своим пассажирам питание

Лоукостер будет вручать продуктовые сеты своим пассажиром еще до вылета, перед выходом на посадку. Заказывать такие наборы блюд будет необходимо онлайн, вдобавок заранее, поскольку все блюда необходимо еще приготовить. Для начала такая услуга будет доступна тем путешественникам, которые будут вылетать из аэропортов Шереметьево и Внуково. Об этом нововведении рассказало ТАСС.

В ассортименте, который предложат вылетающим, будут 6 сетов продуктов, в том числе полностью вегетарианский. Представители «Победы» заверили, что их блюда будут иметь высокое качество приготовления, и ими можно будет кормить даже маленьких детей.