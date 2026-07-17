Авто старше 20 лет на свалку: дилеры предложили радикальный способ обновить автопарк
Подщеколдин: в РОАД захотели увидеть госпрограмму утилизации авто от 20 лет
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила с инициативой по сдерживанию старения автопарка в России. Глава организации Алексей Подщеколдин на отчетной пресс-конференции предложил разработать государственную программу утилизации для машин, чей возраст превышает 20 лет, пишет ufocar.ru.
Главные предложения автодилеров
Инициатива РОАД включает два ключевых направления:
- Программа утилизации: Запуск государственной системы утилизации легковых автомобилей старше 20 лет.
- Прозрачность истории в ЭПТС: Расширение функций электронного паспорта транспортного средства. В него предлагают вносить полную историю: цены при продажах, показания одометра, данные о ДТП, техобслуживании (с датами и пробегом), замене деталей/жидкостей и информацию об обременениях.
Причины инициативы и текущий статус
Дилеры объясняют необходимость изменений двумя факторами:
- Старение автопарка: К концу 2025 года доля автомобилей старше 10 лет в РФ достигла 70% (около 33,2 млн машин), тогда как в 2015 году составляла лишь около 50%.
- Рост цен: За последние четыре года средняя стоимость нового легкового авто выросла с ₽2,38 млн до ₽3,33 млн.