«15 минут аплодисментов стоя»: Козловский вернулся на сцену МДТ после трех лет молчания

В Санкт-Петербурге произошло событие, которого многие поклонники театра ждали три года: 41-летний заслуженный артист России Данила Козловский вновь вышел на сцену Академического Малого драматического театра (МДТ) — Театра Европы, сообщает The Voice.

Свое триумфальный возвращение актер совершил в спектакле «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова, где он неизменно исполняет роль купца Ермолая Лопахина с 2014 года.

На одной сцене с Козловским блистали Елизавета Боярская и Ксения Раппопорт. Директор пиар-агентства Наталья Плеханова опубликовала совместное фото артистов.

Фото: [ соцсети ]

Спектакль под руководством Льва Додина прошел с аншлагом, а после финала зал аплодировал стоя около 15 минут.

Возвращение актера на сцену стало возможным после долгой творческой паузы. В мае 2023 года Козловский был вынужден уйти в бессрочный отпуск в МДТ после конфликта с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. Актер подал в суд и выиграл дело о защите чести и достоинства — все провокационные заявления были признаны несоответствующими действительности и порочащими актера.

Ажиотаж вокруг возвращения Козловского был невероятным. В афишу МДТ на июль вернулись сразу три спектакля с его участием: «Коварство и любовь» (15 июля), «Вишневый сад» (16 июля) и «Гамлет» (22 июля).

Ранее актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина показали новое фото с отдыха в Европе.