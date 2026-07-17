«15 минут аплодисментов стоя»: Козловский вернулся на сцену МДТ после трех лет молчания
The Voice: Козловский вернулся на сцену МДТ и сыграл в спектакле «Вишневый сад»
Фото: [соцсети]
В Санкт-Петербурге произошло событие, которого многие поклонники театра ждали три года: 41-летний заслуженный артист России Данила Козловский вновь вышел на сцену Академического Малого драматического театра (МДТ) — Театра Европы, сообщает The Voice.
Свое триумфальный возвращение актер совершил в спектакле «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова, где он неизменно исполняет роль купца Ермолая Лопахина с 2014 года.
На одной сцене с Козловским блистали Елизавета Боярская и Ксения Раппопорт. Директор пиар-агентства Наталья Плеханова опубликовала совместное фото артистов.
Фото: [соцсети]
Спектакль под руководством Льва Додина прошел с аншлагом, а после финала зал аплодировал стоя около 15 минут.
Возвращение актера на сцену стало возможным после долгой творческой паузы. В мае 2023 года Козловский был вынужден уйти в бессрочный отпуск в МДТ после конфликта с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. Актер подал в суд и выиграл дело о защите чести и достоинства — все провокационные заявления были признаны несоответствующими действительности и порочащими актера.
Ажиотаж вокруг возвращения Козловского был невероятным. В афишу МДТ на июль вернулись сразу три спектакля с его участием: «Коварство и любовь» (15 июля), «Вишневый сад» (16 июля) и «Гамлет» (22 июля).
Ранее актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина показали новое фото с отдыха в Европе.