Новый соперник для Карпина: с кем сборная России сыграет следующий матч
Матч ТВ: сборная России по футболу может сыграть со 128-й командой из ФИФА
Сборная Руанды по футболу изъявила желание провести товарищеский матч против национальной команды России. О готовности организации встречи заявила министр спорта Руанды Нелли Муказайире в эфире «Матч ТВ».
Детали возможного спарринга и контекст
- Инициатива африканской стороны: Руандийская команда не сумела пробиться на чемпионат мира, однако руководство спорта страны стремится организовывать матчи с сильными соперниками для роста уровня игроков.
- Положение в рейтинге: На данный момент сборная Руанды занимает 128-ю строчку в рейтинге ФИФА.
- Ситуация для сборной России: В условиях бана со стороны ФИФА и УЕФА команда Валерия Карпина продолжает поддерживать игровую практику через товарищеские встречи с доступными соперниками. В предыдущем спарринге россияне одержали уверенную победу над сборной Тринидада и Тобаго со счетом 3:0.
Окончательные даты и место проведения потенциального матча пока находятся в стадии согласования.