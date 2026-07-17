Звезда «Закрытой школы» Евгения Осипова побрилась налысо

Актриса Евгения Осипова, которую зрители запомнили по сериалам «Закрытая школа» и «Доярка из Хацапетовки», неожиданно вернулась в социальные сети с публикацией, которая вызвала бурное обсуждение, пишет Super. 40-летняя артистка, редко балующая поклонников новыми фото, опубликовала селфи, на котором позирует с полностью бритой головой.

Фото: [ соцсети ]

Осипова рассказала, что перенесла операцию по пересадке волос, и именно это стало причиной ее необычного образа. Однако реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Часть пользователей восторженно оценила преображение: «Неожиданно, но очень здорово!», «Я сначала вас и не узнала... Хочу сказать, это очень классный вариант». Другие же растерялись и стали задавать вопросы: «Пересадка волос была?», «Жесть», «Что за лысина? Где ваши красивые волосы?».

Напомним, что недавно в жизни актрисы произошли непростые события. Она оказалась в больнице после того, как ее уволили из театра и резко обвинили в пьянстве. Тогда эта история получила широкую огласку.

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