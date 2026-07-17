Страстный поцелуй на фоне моря: Ксения Бородина и Николай Сердюков проводят время на Кипре

Телеведущая Ксения Бородина и ее муж Николай Сердюков продолжают свое летнее путешествие. На этот раз звездная пара отправилась в Италию — на живописный остров Капри, сообщает The Voice.

Отмечается, что вместе с ними поехали дети Ксении и дочь Николая от предыдущих отношений. Отдых на море подарил семье не только солнечные ванны, но и трогательные моменты, которыми супруги тут же поделились в соцсетях.

Однажды на пляже Ксения и Николай смогли остаться без детей. Этим они воспользовались для романтического кадра. На опубликованном Николаем снимке он склонился над лежащей на шезлонге Ксенией и страстно поцеловал ее Сердюков не удержался и поставил под фото маркер «18+».

Фото: [ соцсети ]

Впрочем, сама телеведущая тоже не отставала — она провела на пляже фотосессию в лаконичном черном бикини, подписав кадры фразой «Загарчик липнет».

Ранее телеведущая Ксения Бородина рассказала о последствиях отказа от курения и алкоголя.