История Марины Старовойтовой: путь от уборки кают до управления атомным ледоколом

Старовойтова пришла в арктический флот в 2005 году, изначально не имея профильного образования:

Первые шаги: Свою карьеру она начинала в Мурманском морском пароходстве дневальной на атомном контейнеровозе «Севморпуть» (уборка помещений, раздача еды и выдача инвентаря).

Борьба за практику: После получения диплома судоводителя в Государственном университете морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова она столкнулась с отказами при попытке пройти практику.

Работа на палубе: Чтобы проявить себя и получить направление на должность, ей приходилось выходить на палубу и выполнять тяжелую работу наравне с матросами.