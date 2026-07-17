История Марины Старовойтовой: путь от уборки кают до управления атомным ледоколом

ТАСС: первая женщина-капитан ледокола Старовойтова начинала работу с дневальной

Общество

Марина Старовойтова — первая в мире женщина, возглавившая атомный ледокол. В интервью ТАСС она рассказала о том, с какими сложностями ей пришлось столкнуться на старте профессионального пути во флоте, который начался с работы дневальной и матросом.

Путь от дневальной до капитана атомного судна

Старовойтова пришла в арктический флот в 2005 году, изначально не имея профильного образования:

  • Первые шаги: Свою карьеру она начинала в Мурманском морском пароходстве дневальной на атомном контейнеровозе «Севморпуть» (уборка помещений, раздача еды и выдача инвентаря).
  • Борьба за практику: После получения диплома судоводителя в Государственном университете морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова она столкнулась с отказами при попытке пройти практику.
  • Работа на палубе: Чтобы проявить себя и получить направление на должность, ей приходилось выходить на палубу и выполнять тяжелую работу наравне с матросами.
  • Продвижение: Пройдя полный путь от дневальной и матроса в транспортном флоте, Старовойтова дослужилась до капитана атомного ледокола.

Состояние дел для женщин во флоте сегодня

Капитан отметила, что в настоящее время ситуация в отрасли изменилась к лучшему. Девушкам стало намного проще начинать карьеру в море: сегодня женщины успешно работают судоводителями, старшими помощниками капитанов, электромеханиками, инженерами-операторами и специалистами служб радиационной безопасности.

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