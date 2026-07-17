История Марины Старовойтовой: путь от уборки кают до управления атомным ледоколом
ТАСС: первая женщина-капитан ледокола Старовойтова начинала работу с дневальной
Марина Старовойтова — первая в мире женщина, возглавившая атомный ледокол. В интервью ТАСС она рассказала о том, с какими сложностями ей пришлось столкнуться на старте профессионального пути во флоте, который начался с работы дневальной и матросом.
Путь от дневальной до капитана атомного судна
Старовойтова пришла в арктический флот в 2005 году, изначально не имея профильного образования:
- Первые шаги: Свою карьеру она начинала в Мурманском морском пароходстве дневальной на атомном контейнеровозе «Севморпуть» (уборка помещений, раздача еды и выдача инвентаря).
- Борьба за практику: После получения диплома судоводителя в Государственном университете морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова она столкнулась с отказами при попытке пройти практику.
- Работа на палубе: Чтобы проявить себя и получить направление на должность, ей приходилось выходить на палубу и выполнять тяжелую работу наравне с матросами.
- Продвижение: Пройдя полный путь от дневальной и матроса в транспортном флоте, Старовойтова дослужилась до капитана атомного ледокола.
Состояние дел для женщин во флоте сегодня
Капитан отметила, что в настоящее время ситуация в отрасли изменилась к лучшему. Девушкам стало намного проще начинать карьеру в море: сегодня женщины успешно работают судоводителями, старшими помощниками капитанов, электромеханиками, инженерами-операторами и специалистами служб радиационной безопасности.