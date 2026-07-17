Интровертов часто представляют одинаково: тихими домоседами, которые избегают людей. Но психолог Джонатан Чик и его коллеги из колледжа Уэллсли в США считают, что интроверсия бывает разной, сообщает Upworthy. В их модели STAR выделяют четыре типа: social (общительный), thinking (мыслящий), anxious (тревожный), и restrained (сдержанный).

Социальные интроверты не обязательно ненавидят общение. Им могут нравиться встречи, но лучше в узком кругу и с близкими людьми. После больших компаний им обычно нужно время, чтобы восстановиться.

Мыслящие интроверты больше живут внутренним миром. Они любят размышлять, анализировать, фантазировать, создавать идеи и могут уставать от постоянной внешней стимуляции, чужих мнений и быстрых обсуждений.

Тревожные интроверты чаще избегают общения не из-за нелюбви к людям, а из-за напряжения. Они могут заранее переживать из-за встреч, прокручивать разговоры в голове и отменять планы, когда тревога становится слишком сильной.

Сдержанные интроверты медленнее раскрываются. Им нужно время, чтобы почувствовать доверие, поэтому они не любят, когда их ставят в центр внимания или заставляют быстро реагировать.

Соматический терапевт Хлоя Бин отмечает: интроверсия — не жесткая рамка, а своеобразный диапазон. Человек может узнавать себя сразу в нескольких типах, особенно в разные периоды жизни, когда меняются уровень стресса, степень усталости, поддержка окружающих и жизненные обстоятельства.