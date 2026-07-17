Легендарное лекарство времен СССР: почему мазью Вишневского больше не лечат и что пришло на смену

В прошлом веке мазь Вишневского была чуть ли не главным средством в каждой домашней аптечке. Ее назначали при нарывах, воспалениях, фурункулах и даже трофических язвах. Однако сегодня препарат практически исчез из врачебных рекомендаций. Почему средство, которое считалось панацеей, утратило доверие медиков и чем его заменили, REGIONS рассказала врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко.

«Мазь Вишневского — это действительно историческое лекарство. Я помню, как в детстве ее использовали повсюду. Но с тех пор медицина ушла далеко вперед. Мы перестали применять это средство в повседневной практике, потому что появились более эффективные и безопасные препараты с доказанной эффективностью», — говорит Александра Куденко.

История создания и состав

Препарат разработал хирург Александр Вишневский в 1927 году. В те годы это был прорыв: дешевое, доступное и действенное средство для борьбы с гнойными процессами. В состав входят три компонента: деготь, который усиливает приток крови, ксероформ — антисептик с подсушивающим эффектом, и касторовое масло, обеспечивающее мягкость и проникновение. В советское время мазь применяли при пролежнях, ранах, фурункулах и даже ушибах, хотя последнее не имело медицинского обоснования.

Почему мазь утратила актуальность

Отказ от мази Вишневского связан с изменениями в подходах к лечению. Прежде всего, препарат не проходил клинических испытаний, соответствующих современным стандартам. Его эффективность так и не была подтверждена исследованиями.

Кроме того, состав вызывает опасения у экспертов: ксероформ содержит соединения висмута, которые могут накапливаться в организме, а деготь признан сильным аллергеном и потенциальным канцерогеном. Мазь создает на коже пленку, которая может не уничтожать бактерии, а способствовать их размножению. В прошлом ее нередко вводили в раны на марлевых тампонах, что создавало риск развития анаэробной инфекции. Сегодня медицина придерживается принципов влажного заживления под стерильными повязками.

«Если вам нужно лечение раны, я не рекомендую делать это самостоятельно, лучше обратиться к врачу. Он подберет современный антибактериальный препарат или повязку, которые ускорят заживление и снизят риск осложнений», — подчеркивает Александра Куденко.

Современные альтернативы

На смену мази Вишневского пришли более безопасные и эффективные препараты. Ихтиоловая мазь используется при воспалениях, но и у нее есть недостатки. Антибактериальные мази на основе левомицетина, гентамицина или тетрациклина назначают при инфицированных ранах. Средства с декспантенолом ускоряют заживление ссадин и трещин. Для лечения трофических язв применяют специальные гидрогелевые и гидроколлоидные повязки, создающие оптимальную среду для восстановления тканей.

«Если у вас под рукой нет ничего другого, и случилась небольшая ранка, лучше обработать ее перекисью водорода, хлоргексидином или наложить стерильную повязку с ранозаживляющей мазью. Если же есть признаки инфекции — покраснение, отек, боль — обратитесь к врачу», — подводит итог Александра Куденко.

Ранее сообщалось, что одна ошибка с домашней аптечкой летом способна превратить привычное лекарство в серьезную угрозу.