Автопарк с молотка: за сколько «Комиавтотранс» распродает 14 автобусов

Сыктывкарский муниципальный перевозчик «Комиавтотранс» объявил об аукционе по распродаже 14 подержанных автобусов. На торги выставлен транспорт разной степени сохранности — от полностью исправных машин до техники, требующей ремонта, пишет БНК.

Что именно распродает предприятие

Лот состоит из техники двух марок:

13 автобусов Mercedes-Benz-223237 (2016 г. в.): 8 машин находятся в исправном состоянии, 5 — требуют ремонта. Пробег транспортных средств варьируется от 200 тыс. до 400 тыс. км. Стоимость зависит от состояния: минимальная начальная цена составляет ₽322 тыс., максимальная — ₽930 тыс.

1 автобус ПАЗ 4234 (2012 г. в.): Пробег машины превышает 366 тыс. км. Начальная стоимость на аукционе — от ₽227 тыс.

Сроки проведения торгов и обновление автопарка

Прием заявок от потенциальных покупателей открыт до 14:00 7 августа, а подведение итогов аукциона запланировано на 10 августа.

Обновление автопарка предприятия стало возможным благодаря обновлению подвижного состава: 27 ноября 2024 года «Комиавтотранс» получил 30 новых автобусов НефАЗ, которые сейчас обслуживают ключевые магистральные маршруты № 17 м, 18 м, 54 м и другие линии с высоким пассажиропотоком.