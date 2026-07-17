Исчезающие брови: косметическая проблема или тревожный сигнал от щитовидной железы — советы врача из Подмосковья

С годами многие замечают, что брови теряют былую густоту, а иногда и вовсе исчезают. На первый взгляд это кажется лишь эстетическим недостатком, однако врачи обращают внимание на более глубокий смысл этого симптома. Особенно настораживающим сигналом считается истончение наружной трети бровей — оно может указывать на сбои в работе внутренних органов. О том, какие патологии скрываются за этим проявлением и когда стоит обращаться к специалисту, REGIONS рассказала терапевт из Домодедова Александра Куденко.

Какие факторы влияют на густоту бровей

Изменение плотности бровей чаще всего связано с естественными процессами старения и колебаниями гормонального фона. У женщин в период менопаузы и у мужчин старше 50 лет подобные изменения считаются физиологической нормой. Однако нередко причиной становится гипотиреоз — состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов. В результате нарушается питание волосяных луковиц, волосы становятся ломкими и редкими не только на голове, но и в зоне бровей.

Список заболеваний, проявляющихся через брови

Врачи выделяют несколько патологий, которые могут сопровождаться выпадением бровей. Среди них гипотиреоз, при котором, помимо редеющих бровей, наблюдаются сухость кожи, отечность, быстрая утомляемость и набор веса.

Также в список входит экспертов очаговая алопеция — аутоиммунное нарушение, при котором иммунная система атакует волосяные фолликулы. Дефицит железа, цинка и витаминов группы В также ведет к истощению волосяных луковиц. Хронические дерматологические заболевания, такие как атопический дерматит и экзема, сопровождающиеся зудом и расчесыванием, тоже могут стать причиной. Отдельно выделяют редкую форму рубцового выпадения — фронтальную фиброзирующую алопецию, которая чаще диагностируется у женщин в постменопаузе.

Когда нельзя откладывать визит к врачу

Если потеря бровей сочетается с такими признаками, как отечность лица, постоянная усталость, сонливость, необъяснимое увеличение веса, выпадение волос на голове, ломкость ногтей и зябкость, следует незамедлительно обратиться к терапевту или эндокринологу. Эти симптомы могут указывать на системные нарушения, требующие диагностики и лечения.

«Если вы заметили, что брови стали редеть, особенно в сочетании с этими симптомами, первое, что врач скажет сделать — проверить функцию щитовидной железы. Сдать анализ на ТТГ, Т3, Т4. Если ТТГ повышен — это повод обратиться к эндокринологу. Также стоит проверить уровень ферритина, цинка и витамина D. Возможно, причина в дефиците микроэлементов», — советует Александра Куденко.

Что можно предпринять самостоятельно

До консультации со специалистом рекомендуется временно отказаться от выщипывания, чтобы дать волосам восстановиться. Стоит пересмотреть рацион, добавив продукты, содержащие железо, цинк и витамины группы В. Также важно использовать щадящую косметику и исключить возможные аллергены, включая средства для окрашивания бровей.

«Главное — не заниматься самолечением и не использовать народные средства вслепую. Без выяснения причины проблема может вернуться или усугубиться. Если выпадение бровей вызвано гипотиреозом, никакие маски не помогут, пока не будет компенсирована работа щитовидной железы. А если причина в очаговой алопеции, нужна терапия под контролем дерматолога-трихолога», — подводит итог Александра Куденко.

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