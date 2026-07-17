Новое офтальмологическое оборудование поступило в Пушкинскую больницу

С начала 2026 года в медицинские учреждения Московской области поступило более 60 единиц офтальмологического оборудования. Общая стоимость поставок превысила ₽223 млн. Техника была закуплена по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Современное офтальмологическое оборудование позволяет своевременно выявлять заболевания глаз, проводить высокоточную диагностику и выполнять сложные хирургические вмешательства. Благодаря этому жители региона могут получать качественную помощь рядом с домом», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Васильевич Забелин.

Одной из больниц, получивших новое оснащение, стала Пушкинская клиническая больница имени профессора Розанова В.Н. Как сообщили в региональном ведомстве, теперь полностью укомплектованы отделения офтальмологии в стационаре No1 в Пушкино и стационаре No2 в Ивантеевке.

Новое оборудование позволит врачам проводить более точную диагностику и эффективное лечение глазных заболеваний. Поступление современной техники — часть системной работы по улучшению качества медицинской помощи в регионе. Работа по оснащению больниц продолжается.