Подмосковная компания «Чистая линия» собрала очередную партию гумпомощи

Подмосковная группа компаний «Чистая линия» собрала очередную партию гуманитарной помощи и отправила ее в Луганск в начале июля, груз доставил вице-президент компании Армен Бениаминов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Он по традиции встретился с военными и передал им необходимые для ежедневного использования аптечки, медикаменты, а также мотоциклы и мороженое. Помощь доставляют жителям и военным в рамках подмосковного проекта «Доброе дело» при поддержке движения «Народный фронт».

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«Началось все после того, когда мы приехали с мороженым в Тельманово, Новоазовск. С тех пор, когда приезжаем сюда, обязательно с собой берем мороженое. Это очень приятный подарок и для детей, и для наших бойцов, к которым мы приезжаем, угощаем ребят. Вот сейчас поедем в госпиталь, тоже угостим наших парней. Еще в детские дома для детей», — сказал Армен Бениаминов.

Мороженое доставляют в грузовике с морозильной камерой или в термобоксах, в рамках новой партии в машину поместилось 600 порций. Подарки получили воспитанники двух детских дома Луганска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.