«Холодовой шок» у здоровых: что происходит с организмом при резком охлаждении

Ледяной душ после знойного дня кажется идеальным способом быстро прийти в себя. Однако, как предупреждает REGIONS врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Московской области Александр Рогачев, резкое охлаждение перегретого организма — это серьезное испытание для сердца и сосудов. Если здоровый человек может перенести его без последствий, то для пациентов с гипертонией, ишемией или атеросклерозом такой метод охлаждения чреват осложнениями.

Как холод влияет на сердце и давление

При контакте с холодной водой происходит резкая активизация симпатической нервной системы. В кровь выбрасываются катехоламины, сосуды сужаются, артериальное давление временно повышается. По словам Рогачева, это может спровоцировать тахикардию или, напротив, замедление сердечного ритма. Для людей с уже имеющимися нарушениями ритма или проводимости такие перепады особенно опасны.

«После пребывания на жаре организм находится в состоянии активной терморегуляции: кожные сосуды расширены, частота сердечных сокращений повышена, усиливается кровоток для отдачи тепла. Резкое воздействие холодной воды вызывает быстрый спазм поверхностных сосудов, перераспределение крови и увеличение нагрузки на сердце и сосуды», — объяснил эксперт.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

Кто в группе риска

Наиболее уязвимы перед резким охлаждением пожилые люди и пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями — артериальной гипертонией, сердечной недостаточностью, перенесенными инфарктами или инсультами. Однако, как отмечает врач, даже здоровый молодой человек может испытать так называемый холодовой шок: резкий вдох, учащенное сердцебиение, кратковременное повышение давления или головокружение. Обычно эти симптомы быстро проходят, но экстремальных экспериментов с ледяной водой все равно следует избегать.

«Людям с сахарным диабетом и нарушениями регуляции сосудистого тонуса также стоит избегать резкого охлаждения. Им предпочтительно постепенное снижение температуры воды», — добавил врач.

Как безопасно принимать душ после жары

По словам Рогачева, правильный подход к водным процедурам поможет избежать неприятных последствий. Начинать стоит с теплой воды, постепенно снижая ее температуру. Оптимальная температура для душа после жары — около 30–35 градусов. Если же после водных процедур возникают головокружение, боль в груди или перебои в работе сердца, необходимо немедленно прекратить прием душа, сесть или лечь и обеспечить доступ свежего воздуха.

«После улицы дайте организму 10–15 минут на естественное снижение температуры. Перейдите в прохладное помещение, выпейте воды небольшими порциями, немного отдохните. Только потом принимайте прохладный или слегка прохладный душ, постепенно снижая температуру воды», — посоветовал врач.

При сохранении или нарастании перечисленных симптомов, по мнению врача, следует незамедлительно вызывать бригаду скорой медицинской помощи — подобные проявления могут свидетельствовать о развитии острой сердечно-сосудистой патологии.

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