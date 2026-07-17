Прорыв Chery и абсолют от Lada: какие авто с пробегом выбирают на авторынке
РОАД: Chery поднялся на 20-е место на вторичном авторынке РФ
По данным Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), за период с января по июнь 2026 года в РФ было реализовано порядка 3,2 млн подержанных машин, что на 3,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, пишет За рулем.
Динамика рынка и прорыв месяца
Динамика вторичного авторынка в 2026 году демонстрирует устойчивый позитивный тренд:
- Помесячный рост: Проседение показателей наблюдалось лишь в январе (снижение на 5%), после чего рынок ежемесячно показывал прибавку.
- Рекордный июнь: Июнь 2026 года стал наиболее успешным месяцем — объемы продаж выросли на 9% по сравнению с июнем 2025-го (реализовано 568 тыс. автомобилей против 523 тыс.).
Традиционные лидеры и экспансия Chery
В первой пятерке наиболее востребованных брендов вторичного рынка существенных перестановок не произошло:
- Lada — бессменный лидер рынка с результатом 706,7 тыс. проданных единиц.
- Toyota
- Kia
- Hyundai
- Volkswagen
Заметный прогресс среди «китайцев» показывает марка Chery:
- Бренд совершил скачок с 28-й на 20-ю позицию рейтингового списка.
- Как отметил глава РОАД Алексей Подщеколдин, Chery — одна из немногих марок из КНР с длительной историей присутствия в РФ, благодаря чему на вторичном рынке сформировался постоянный объем предложений.
- Согласно прогнозам экспертов, в течение пяти ближайших лет Chery имеет потенциал закрепиться в топ-10 лидеров вторичного авторынка.