Автобиография без цензуры: какие выходки вспоминал Оззи Осборн в своей книге

Оззи Осборн, скончавшийся 22 июля, оставил после себя не только музыкальное наследие, но и откровенную автобиографию. Как передает gazetametro.ru, в книге «Оззи. Автобиография без цензуры» легендарный музыкант без прикрас рассказал о своей жизни – от нищего детства до дерзких выходок и мирового признания.

Детство будущей рок-звезды в английском Астоне было далеко от гламура. Как вспоминал Оззи, тогда вместо туалетной бумаги пользовались кусочками газет, он воровал и первый раз попал в тюрьму в 18 лет. При этом была череда крайне неудачных попыток ограбления: Осборна придавливало телевизором, он забывал фонарик и глупо попался полиции уже дома, не спрятав награбленное. Также он оставил идеальные отпечатки по всему магазину, что очень насмешило правоохранителей. Тогда судья приговорил будущую звезду к трем месяцам в тюрьме Уинсон Грин за неуплату штрафов.

«Я никак не мог их заплатить, если только не ограбить банк… Или не одолжить у отца. Но мой старик отказался помогать. «Я честно зарабатываю свои деньги, — сказал он. — С чего бы мне отдавать их тебе? Пусть это станет для тебя гребаным уроком. Ради твоего же блага, сынок», — вспоминал Оззи в книге.

Урок, вероятно, прошел не даром, так как Осборн в конце концов слез со скользкой криминальной дорожки и увлекся музыкой. Отец это стремление поддержал, и, несмотря на финансовые проблемы, помог купить акустическую систему с усилителем.

История создания Black Sabbath также полна курьезов. Объявление «OZZY ZIG NEEDS GIG» привело к нему Тони Айомми и Гизера Батлера. Название группы родилось случайно – сначала Polka Tulk (по названию пудры), затем Earth, и наконец – по песне Black Sabbath. Оззи откровенно признавался, что весь «сатанинский»* имидж был театром. Тогда же началось увлечение алкоголем, что сыграло губительную роль в здоровье артиста.

Алкогольные похождения музыканта являлись и легендарными. Сам Осборн подчеркивает, что это не всегда было весело. Пагубное увлечение привело его к хроническому поносу, что поначалу вызывало у него смех. Однако потом участились случаи недержания. Так, Оззи вспомнил в книге, как сел по нужде прямо в коридоре отеля, а когда его заметил сотрудник, сказал: «Все в порядке, я здесь живу».

Вместе с алкоголем пришли и случайные татуировки. По словам Оззи, это приводило супругу Шэрон в ярость, хотя она терпела немало его выходок. Музыкант прятал от нее ладонь с тату-надписью «спасибо». В итоге звезду все же «поймали» и заставили пойти на удаление надписи. Однако наколка так крепко вжилась в кожу, что специалисты не взялись на эту работу.

Отдельное внимание в биографии Осборн уделил своему стилю. Сам он смеялся, когда в начале своего творческого пути слышал восхищение своими образами.

«Очень непросто выглядеть как рок-звезда, когда у тебя ни черта нет денег. На помощь приходило воображение. И я никогда не носил ботинки — даже зимой. Люди спрашивали, откуда я беру вдохновение для «своего модного образа», а я отвечал: «Из жизни грязного нищего ублюдка, который никогда не моется», — писал в биографии музыкант.

И, конечно, многие вспоминают далеко не перечисленные моменты из жизни Осборна, а жуткий поступок на сцене в 1982 году. Тогда во время концерта в американском штате Айова кто-то из зрителей бросил в Оззи мертвую летучую мышь. Исполнитель так сильно увлекся выступлением, что откусил животному голову, приняв за игрушку. После концерта музыкант был вынужден проверяться на бешенство и другие возможные последствия. Момент стал знаковым в рок-культуре и, пожалуй, одним из самых бунтарских за карьеру Осборна.

Несмотря на все ошибки и скандалы, музыкант все же стал культовым. Более того, он оставался до конца со своими фанатами и близкими. Последний концерт Оззи отыграл на троне из-за неспособности нормально стоять на ногах. 5 июля стал историческим днем в мире рок-музыки: таким образом Осборн попрощался со своими поклонниками и заявил, что «принц тьмы все еще жив». Уже 22 июля легенды рока не стало: он ушел под старые хиты Black Sabbath, держа за руку любимую жену Шэрон.

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