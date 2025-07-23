Раскрыто значение последнего жеста Оззи Осборна

В возрасте 76 лет скончался Оззи Осборн — фронтмен Black Sabbath, икона хеви-метала и один из самых харизматичных музыкантов в истории рока. Перед этим он не только отыграл последний концерт, но и красиво поблагодарил свою супругу Шэрон. Как пишет KP.RU, перед смертью Принц Тьмы показал жене прощальный и трогательный знак.

Как вспоминает семья, исполнитель в день смерти просил поставить «что-нибудь старенькое» из Black Sabbath, много шутил и вспоминал свои самые громкие выходки. Когда силы стали его покидать, он сделал последний прощальный жест: как мог крепко сжал пальцы жены Шэрон. В это время в комнате звучала песня Paranoid.

Как отмечают звездные обозреватели, это последнее движение стало напоминанием о силе и дерзости, а также напомнила многим фразу, прозвучавшую в завирусившемся видео с прощального концерта: «Принц Тьмы всегда жив». Жест легенды рока восприняли как его попытку до последнего держаться в этом мире, за любимое дело и семью. Для Шэрон это значило многое, ведь именно она оставалась с ним до конца.

К слову, Оззи оставил после себя много наследников, а в прощальных видео благодарил жену Шэрон. Она стала второй супругой, с которой он прожил более 40 лет, воспитав троих детей. Старшая дочь, Эми, ведет закрытый образ жизни, а Джек работает продюсером. Наиболее публична Келли — певица, телеведущая и дизайнер, недавно родившая сына.

Напомним, что, несмотря на ухудшающееся состояние, Осборн нашел силы дать прощальный концерт в Бирмингеме за две недели до смерти. Он исполнил как раз хит Paranoid, сидя на специальном троне, — этот момент стал также символическим прощанием с поклонниками. После выступления Оззи вернулся в свой дом в Бакингемшире, где Шэрон ранее оборудовала медицинский комплекс с бассейном, SPA-зоной и всем необходимым для комфортного ухода.

Оззи долгое время страдал от последствий алкоголизма, наркотической зависимости и тяжелых травм. В 2003 году он упал с квадроцикла, повредив позвоночник, а в 2019-м врачи диагностировали у него болезнь Паркинсона. К этому добавилась эмфизема легких — результат многолетнего курения. Музыкант уже не мог ходить и передвигался только в инвалидном кресле. В видео в соцсетях он признался, что жалеет об операции, но без нее все могло бы быть хуже.

Официальная причина смерти Осборна — осложнения, вызванные прогрессирующим заболеванием. Точная дата похорон пока не объявлена, но известно, что музыкант хотел, чтобы на церемонии звучали The Beatles. Тем временем на Аллее Славы в Голливуде образовался стихийный мемориал памяти Оззи Осборна.