«Автобусный тупик». Праздничный вояж российских туристов в Китай обернулся многочасовым ожиданием

Огромное количество автобусов с российскими путешественниками, ехавшими встретить Новый год в КНР, образовали многокилометровую пробку на пограничном переходе. Данные об инциденте публикует телеграм-канал Baza .

Сообщается, что многие граждане РФ вынуждены ждать пропуска уже более десяти часов, при этом официальные пояснения о причинах возникших сложностей отсутствуют. На этом фоне отмечается, что автомобильный транспорт, следующие с китайскими номерными знаками, пересекают границу в штатном режиме без подобных задержек.

Одна из застрявших в очереди туристок, Юлия, рассказала изданию, что российскую таможню она прошла без осложнений, однако сразу после этого столкнулась с масштабной пробкой, состоящей из нескольких десятков автобусов с российскими номерами.

