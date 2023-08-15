Автобусы Мострансавто будут бесплатно перевозить гостей и участников фестиваля «Джазовые сезоны» в Подмосковье

Мострансавто организует бесплатные перевозки гостей и участников IX Международного фестиваля «Джазовые сезоны» на своих автобусах, сообщили в областном Минтрансе. Мероприятие пройдет в эти выходные в музее-заповеднике «Горки Ленинские».

В сообщении уточнили, что встречать гостей и участников будут рядом с третьим выходом метро «Домодедовская» (выход № 3), после чего их отвезут на фестиваль и доставят обратно. Транспортные средства перед работой пройдут проверку, с водителями проведут дополнительный инструктаж по безопасности, подчеркнули в министерстве.

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