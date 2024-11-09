Автобусы Волоколамска будут мыть с помощью нового оборудования

На Волоколамском автотранспортном пассажирском предприятии началось обновление основного моечного оборудования. Это позволит эффективнее очищать десятки автобусов разного класса от пыли и грязи.

В МАП №7 (Производственная База «Волоколамск») около 14 лет не проводили столь масштабных обновлений моечного комплекса. Теперь там появится новое современное оборудование, выполненное по всем нормам и требованиям госстандартов.

Полученное Волоколамском устройство обладает щетками из специального материала, что позволит ей дольше прослужить своим целям. Кроме того, это позволит исключить повреждения транспорта при мойке. При правильном техобслуживании эксплуатировать аппарат с щеточным сегментом получится долгие годы.

Отмечается, что ежедневно в округе через мойку проходят более 40 автобусов. Несомненно, для транспортной компании приобретение нового оборудования является полезным и позволит улучшить производительность мойки.