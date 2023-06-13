Автоэксперт Гудков рассказал, выгодно ли брать кредит на машину в этом году

В России автокредиты становятся все более востребованными, этот рынок превзошел рекорды. Автоэксперт Никита Гудков рассказал, выгодно ли сегодня брать кредит на автомобиль и что следует при этом учитывать. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что потребительский кредит на машину никогда не был выгоден.

По его словам, переплаты автокредита тоже могут быть хитро замаскированы», то есть они могут быть заложены не в проценты, а в обязательные допуслуги.

Гудков пояснил, что наибольший спрос на автомобили в кредит отмечается на китайские машины.

Он добавил, что средняя стоимость нового автомобиля в нашей стране составляет 2,6 млн рублей.

По мнению эксперта, при долгосрочном автокредите ежемесячный платеж будет меньше, однако и переплата будет больше.