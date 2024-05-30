Автоэксперт Кадаков назвал отличия покупки машины на маркетплейсе от покупки в салоне

С недавних пор пользователи отечественных маркетплейсов получили возможность в один клик купить настоящий автомобиль. Сначала для онлайн-покупки жителям нашей страны были доступны только автомобили китайского производства, однако теперь цифровой авторынок начал осваивать и российский автопром. По словам автоэксперта Вадима Кадакова, «виртуальный автосалон» в маркетплейсах является шагом в сторону минимизации взаимодействий покупателя и дилера. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он уточнил, что при этом широкая популярность онлайн-продажи автомобилей маловероятна. Это всего лишь одна из дополнительных возможностей, которой могут воспользоваться жители нашей страны. Тем не менее абсолютно уверенных в своем выборе покупателей не так много, а перспектива отправки крупной суммы средств без предварительного договора может многих отпугнуть.

По мнению эксперта, также многие психологически считают, что при покупке в режиме онлайн они серьезно экономят. Однако в данном случае следует учитывать несколько факторов: дилер хоть имеет свою маржу, тем не менее все равно принимает участие в данном процессе и тоже должен иметь прибыль, также в какой-то статье стоимости есть и стоимость эвакуатора, сами маркетплейсы работают за определенный процент. В связи с этим работу такой схемы можно будет увидеть только со временем.