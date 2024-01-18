Автоэксперт Моржаретто перечислил причины непригодности электромобилей для российской зимы

По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, несмотря на те преимущества, которые электромобили имеют над автомобилями с двигателем внутреннего сгорания, н6а данный момент их еще нельзя считать полноценной альтернативой классическим автомашинам.Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что причина — в низкой приспособленности электрокаров к зимним условиям.

По мнению эксперта, в морозы батарея у электромобиля быстро разряжается, поскольку необходимо много энергии для обогрева салона.

Он пояснил, что подобные проблемы у электромобилей наблюдаются не только в нашей стране.