Автоэксперт Рузанов перечислил способы определения наличия подушек безопасности в подержанном авто

По словам автоэксперта Алексея Рузанова, установка муляжей вместо реальных подушек безопасности в подержанном автомобиле не является новостью. Тем не менее их наличие может стать спасением во время аварии, в связи с чем стоит до приобретения автомашины проверить их наличие. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он подчеркнул, что, как правило, восстановление подушек стоит несколько десятков тысяч рублей.

Также эксперт назвал три способа узнать, бывал ли автомобиль в аварии. Так, машина попадала в аварию в следующих случаях: при наличии разных дат на ремнях безопасности и выпуска автомобиля, при запуске двигателя лампочка Airbag загорается и гаснет вместе с остальными, то подушки безопасности в машине отсутствуют, подушки безопасности закрыты заглушками, поэтому если они отличаются по цвету от пластика всей панели автомобиля, имеются зазоры или выпирание, то машина была участником ДТП.