Автоэксперт Рузанов перечислил способы определения наличия подушек безопасности в подержанном авто
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По словам автоэксперта Алексея Рузанова, установка муляжей вместо реальных подушек безопасности в подержанном автомобиле не является новостью. Тем не менее их наличие может стать спасением во время аварии, в связи с чем стоит до приобретения автомашины проверить их наличие. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он подчеркнул, что, как правило, восстановление подушек стоит несколько десятков тысяч рублей.
Также эксперт назвал три способа узнать, бывал ли автомобиль в аварии. Так, машина попадала в аварию в следующих случаях: при наличии разных дат на ремнях безопасности и выпуска автомобиля, при запуске двигателя лампочка Airbag загорается и гаснет вместе с остальными, то подушки безопасности в машине отсутствуют, подушки безопасности закрыты заглушками, поэтому если они отличаются по цвету от пластика всей панели автомобиля, имеются зазоры или выпирание, то машина была участником ДТП.