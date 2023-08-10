Автоэксперт Сажин дал рекомендации по снижению цен на услуги такси в России

Стоимость такси в России достигла 33 руб. за один километр, но может увеличиться еще на треть к сентябрю. Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, есть ли вероятность, что рост стоимости такси будет остановлен или даже повернут вспять. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.