Автоэксперт Сажин дал рекомендации по снижению цен на услуги такси в России
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Стоимость такси в России достигла 33 руб. за один километр, но может увеличиться еще на треть к сентябрю. Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, есть ли вероятность, что рост стоимости такси будет остановлен или даже повернут вспять. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, снижение стоимости услуг такси повлечет за собой снижение качества.
Эксперт пояснил, что сократить цену для потребителя можно лишь посредством снижения затрат на детали автомобиля. При уменьшении оплаты труда самих таксистов будет наблюдаться отсутствие профессионалов-водителей.