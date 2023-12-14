Автоэксперт Сажин назвал методы эффективно и безопасно очистить автомобиль от снега

Зима является сложным временем для автолюбителей. Особенно если автомобиль превратился в сугроб. Автоэксперт Владимир Сажин назвал наиболее эффективные методы безопасно очистить автомобиль от снега в зимний сезон. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в первую очередь следует определить, действительно ли это ваш автомобиль.

Эксперт отметил, что поливание кипятком – не лучший способ чистки от снега, так как есть вероятность повреждения лакокрасочного покрытия от перепада температуры.

По его мнению, идеальным способом будет увезти машину на эвакуаторе в автосервис, чтобы он там естественным способом разморозился.

Автоэксперт добавил, что также можно самостоятельно очистить автомобиль, открыть машину, прогреть ее, скинуть снежный сугроб и, если машина завелась и поехала, отвезти ее на закрытый паркинг.