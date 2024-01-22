Автоэксперт Сажин назвал способы избежать агрессии на дорогах

Агрессивное поведение на дорогах является одной из наиболее популярных проблем в современном обществе. По словам автоэксперта Владимира Сажина, для спокойной и безопасной поездки следует держать себя в руках и не реагировать на внешние раздражающие факторы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что такие случаи происходят, когда человек куда-то торопится.

По мнению эксперта, реагировать на такие раздражающие факторы ни в коем случае нельзя. Напротив, надо сбавить скорость и смотреть за дорогой внимательнее, чтобы не стать жертвой аварии.

Он отметил, что в случае провокации на конфликт, не стоит выходить из автомобиля, а нужно просто закрыть окна и двери и включить видеокамеру.