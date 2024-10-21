Автоэксперт Сажин назвал способы избежать штрафа за царапины на автомобилях каршеринга

Каршеринг, когда-то считавшийся удобной и доступной альтернативой своему автомобилю, все чаще сталкивает пользователей с неприятными сюрпризами в виде штрафов. Так, значительные суммы могут взымать даже за незамеченные царапины. Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, насколько правомерны подобные штрафы и как не попасться на эту удочку. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, перед тем как сесть за руль каршерингового автомобиля, водитель обязан проверить его техсостояние и сообщить об этом с целью обезопасить себя.

Эксперт подчеркнул, что не стоит забывать, что каршеринг был создан в прежде всего для того, чтобы зарабатывать, поэтому владельцы каршеринговых компаний зарабатывают на всем, на чем можно заработать. Поэтому не стоит останавливаться, нужно спорить с каршерингом и доказывать свою правоту.

По его мнению, в целом следует несколько раз подумать, прежде чем использовать этот вид транспорта как альтернативу своему автомобилю. К тому же важно учитывать законность установления подобных штрафов за повреждение элементов конструкции транспортного средства. Так, если за царапину на бампере вешают стоимость половины кузова автомобиля, это более чем неправильно. Кроме того, важно всегда читать, что пишут в договоре с каршеринговой компанией, а лучше всего и вовсе сделать скрин документа.

Ранее автоюрист Лев Воропаев установил последствия упавшего каршерингового автомобиля в реку для водителя.