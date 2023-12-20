Автоэксперт Сажин назвал способы определения людей, скручивающих пробег машины

В нашей стране разрабатывается законопроект, который предусматривает тюремное заключение за изменение показаний пробега автомобилей. Так, показания пробега будут записываться дилерами, страховыми компаниями и иными точками обязательной отметки. За скручивание пробега возможно наказание в виде штрафа от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Автоэксперт Владимир Сажин поведал о подробностях запрета и поддержал эту идею, однако усомнился в качестве ее реализации. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, легко отследить пробег при постановке авто на учет в ГИБДД и при заключении договора страхования по ОСАГО.

Эксперт добавил, что в настоящее время в Сети достаточно объявлений о скручивании пробега, это сделать просто на старых механических счетчиках. Несмотря на то что на современных счетчиках это сделать сложнее, злоумышленники смогли приноровиться и к этому.

По его мнению, необходимы значительные административные штрафы для тех, кто это делает, тем не менее этот «бизнес» может стать теневым.