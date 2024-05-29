Автоэксперт Сажин оценил переименование ГИБДД в ГАИ

Госавтоинспекция (ГИБДД) вернула себе историческое название ГАИ. В течение 26 лет данное ведомство несколько раз переименовывали в рамках реформ, направленных на улучшение имиджа дорожных полицейских. Возвращение исторического названия призвано подчеркнуть преемственность традиций и уважение к истории дорожной полиции нашей страны. По словам автоэксперта Владимира Сажина, данная история с переименованием напоминает басню Крылова «Квартет», особенно ее окончание. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что в целом от перестановки мест слагаемых результат меняться не станет, а вот все затраты с переименованием, разбрендированием автомобилей, изменением табличек, формы нашивок, печатей и прочего влетит государству в копеечку.

По мнению эксперта, смысл таких изменений непонятен. Остается лишь надеяться на то, что от изменения названия число сотрудников ГИБДД на дорогах не убавится, поскольку сейчас на дорогах недостаточно.

Он отметил, что, вероятнее всего, позже полицию вновь преобразуют в милицию.