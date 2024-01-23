Автоэксперт Сажин оценил законопроект локализации такси и каршеринга

Законопроект о локализации такси и каршеринга был принят депутатами нижней палаты парламента в первом чтении. Согласно ему, таксисты и их пассажиры будут пересаживаться в отечественные автомобили. По словам автоэксперта Владимира Сажина, в этот документ могут добавить еще и автомашины, которые используются для обучения вождению. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он не исключил, что таксопарки, как и во времена СССР, вновь станут состоять из автомобилей «Волга».

По мнению эксперта, при этом в настоящее время российские автомобили не соответствуют требованиям безопасности.

Он подчеркнул, что все в итоге сводится к тому, что в России следует начать производство качественных автомобилей.