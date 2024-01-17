Автоэксперт Сажин перечислил главные правила при покупке подержанного автомобиля

По информации Национального агентства промышленной информации, в России за год с IV квартала 2022 года по IV квартал 2023 года средняя стоимость подержанных легковых автомобилей в возрасте до трех лет увеличилась более чем на 20%. По словам автоэксперта Владимира Сажина, удорожание связано с тем, что производству необходимо покрывать свои издержки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что это станет также и поводом роста спроса и на вторичные транспортные средства.

По мнению автоэксперта, для того чтобы быть уверенным в автомобиле, нужно пригнать его в автосервис на диагностику.

Он отметил, что важно обратить внимание на подкапотное пространство: так, при блеске двигателя, стоит понимать, что под этим скрываются подтеки масла или прочие следы активной эксплуатации транспортного средства.