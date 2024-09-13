Автоэксперт Сажин перечислил методы приобретения автомобилей из-за подорожания

По данным автомобильных СМИ, этой осенью ожидается резкое подорожание автомобилей с пробегом — до 30 %. По словам автоэксперта Владимира Сажина, стоимость «вторички» будет расти пропорционально ценам на новые автомобили. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что в таком случае следует либо от машины избавляться совсем и продавать ее, несмотря на повышение цен, либо придерживаться принципа: чем больше денег скинешь на продажу вторички, тем больше денег ты добавишь на покупку нового автомобиля.

По мнению эксперта, ключевой задачей перекупов в данной сфере является - «задушение» по цене: подешевле купить, подороже продать, поэтому не следует сливать свои автомобили таким горе-купцам.

Он отметил, что раньше проезд автомобиля через границу и оформление документов занимали максимум один день, сейчас это растянулось на недели. Поэтому желающий приобрести машину человек должен понимать, что это осознанный шаг.

Ранее экономист объяснила, почему перекуп автомобиля больше не выгоден.