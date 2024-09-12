Перекуп авто больше не выгоден: экономист объяснила, что изменится в России с 1 октября

Цены на автомобили за последние два года «скакнули» практически вдвое и вновь рынок всколыхнула новость не из приятных. Интриги больше нет, утилизационный сбор на автомобили с 1 октября 2024 года в России вырастет. Подробнее о предстоящих изменениях интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Она отметила, что правительство планирует проиндексировать размер сбора не менее чем на 70-85% уже в этом году.

«Заплатить утильсбор придется всем, кто приобретает авто, пригнанное из-за рубежа. Жизнь перекупщиков осложниться значительно, поскольку Минпромторг планирует и дальнейшее ежегодное увеличение утилизационного сбора вплоть до 2030 года на 10-20%», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

С учетом предстоящей индексации, по словам экономиста, размер утилизационного составит, например, для легковых автомобилей с двигателями один-два литра порядка 550 тысяч рублей, против сегодняшних 300 тысяч.

«Сумма значительная. Такая переплата сделает практически не выгодной покупку автомобиля, ввезенного из-за рубежа. А к 2030 году, величина утилизационного сбора возможно и вовсе сможет превысить первоначальную стоимость некоторых моделей авто. В таких условиях заниматься перегоном машин станет, по крайней мере, нецелесообразно», — добавила Проданова.

Физические лица, которые ввозят в страну автомобиль с объемом двигателя до трех литров для личного пользования и не планируют его перепродажу, могут выдохнуть — изменения в порядке уплаты утилизационного сбора их не коснуться.

«Чего не скажешь, по ввезенным автомобилям с объемом двигателя более трех литров. По ним ожидается двукратный рост утилизационного сбора. Думаю, что в ближайшие годы вырастет спрос, а соответственно, и цены на автомобили, которые будут производиться на территории страны. Также подорожания коснуться всех авто с пробегом, ввезенных до введения соответствующего постановления», — заключила экономист.

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