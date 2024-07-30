Автоэксперт Сажин перечислил причины необходимости отмены каршеринга и самокатов

ГИБДД начала штрафовать водителей каршеринговых автомобилей за просроченный временной учет. За подобное нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей, а при повторном нарушении — пять тысяч рублей или лишение прав. Автоэксперт Владимир Сажин пояснил, почему это могло произойти и что необходимо изменить в каршеринге. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, в этом случае речь идет о лизинговых автомобилях, сдававшихся в аренду, поэтому операторы могли перестать платить.

Эксперт пояснил, что также действие каршеринга обусловлено и регулируется договором аренды транспортных средств, использования и требования правил дорожного движения.

По его мнению, и каршеринг, и самокаты необходимо отменить, однако это весьма удобная штука, и многие люди ее применяют как альтернативу личному транспорту.

Ранее мы сообщали, что сервис каршеринга расширил зону доступа на еще два подмосковных города.