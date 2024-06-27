Сервис каршеринга расширил зону доступа на еще два города в Подмосковье

Жители и гости Подмосковья теперь смогут взять машину в аренду от сервиса каршеринга Ситидрайв еще в двух городах — Звенигороде и Апрелевке. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Звенигород и Апрелевка появились на карте Ситидрайва. Таким образом, в этом году мы открыли 13 новых зеленых зон в Московской области. Уверены, обновления в сервисе будут актуальны не только для поездок в Москву и обратно, но и для путешествий по Подмосковью», — сообщил представитель компании.

В министерстве отметили, что самыми популярными новыми зонами для аренды автомобилей стали Железнодорожный, Раменское, Ивантеевка и Лобня. Водителям доступны поминутный и фиксированный тарифы. Кроме того, они могут приобрести абонемент и пакеты от двух часов до семи дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.