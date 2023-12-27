Автоэксперт Сажин подверг критике новые правила сдачи экзаменов ГИБДД

С 1 апреля следующего года в нашей стране изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. Так, отдельные люди не будут допущены к экзамену. По словам автоэксперта Владимира Сажина, реформы автошкол идут уж девять лет. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.