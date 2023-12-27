Автоэксперт Сажин подверг критике новые правила сдачи экзаменов ГИБДД
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С 1 апреля следующего года в нашей стране изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. Так, отдельные люди не будут допущены к экзамену. По словам автоэксперта Владимира Сажина, реформы автошкол идут уж девять лет. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что качество обучения и процесс сдачи экзаменов на сегодняшний день уменьшился до 10%. Следует начинать обучать более качественно, давать им полную программу и усилить контроль за предоставлением объема и качества образовательных услуг.
По мнению эксперта, «переписывание истории», введение дополнительных штрафных баллов и внесение поправок являются популизмом.