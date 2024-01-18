Автоэксперт Сажин предупредил об опасности автоодеял

На территорию России с начала года пришли сильные морозы. Многие автомобилисты начали задумываться о том, как защитить свои транспортные средства от негативного воздействия зимних условий, используя подкапотное одеяло или термоизоляционный чехол. Автоэксперт Владимир Сажин рассказал о принципах его работы и правильной эксплуатации. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, не стоит забывать, что термоодеяло под капотом полностью не спасает от мороза, поскольку оно предназначено для поддержки тепла двигателя.

Эксперт добавил, что использование подобного приспособления подходит только тем, кто использует автомобиль в постоянном движении.

По его мнению, автоодеяло намотает на приводные ремни или вентилятор, если над ними нет защитных кожухов, после чего ремонт автомобиля будет недешевым.