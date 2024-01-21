Автоэксперт Шапарин пояснил, к чему приводит неправильная очистка автомобиля от наледи

В зимний сезон очистка автомашин от намерзшего льда становится для их владельцев настоящим испытанием. По словам автоэксперта Антона Шапарина, при неправильных действиях во время очистки можно серьезно повредить автомобиль. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что, как правило, совершаются одни и те же ошибки.

По мнению эксперта, это применение любых щеток или скребков, повреждающих лакокрасочное покрытие, а также попытки отогрева автомобиля горячей водой.

Он добавил, что наиболее безопасным методом избавления от наледи является электрообогрев лобового стекла при его наличии.