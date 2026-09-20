Автоэксперты перечислили несколько советов, как купить машину и не пожалеть об этом

Ошибка при выборе машины может стоить сотен тысяч рублей. Особенно на рынке авто с пробегом. Чтобы не пожалеть о покупке, эксперты советуют проверять историю, считать расходы на владение и думать о перепродаже заранее. Вот пять главных правил. Об этом пишет « Банки.ру ».

Проверьте авто до сделки. Не экономьте на диагностике. Изучите историю по VIN и госномеру: ограничения на регистрацию, залоги, участие в ДТП. Проблемы с документами — это не только деньги, но и невозможность поставить машину на учет. Для новых авто проверьте комплектацию, гарантию и итоговую цену с учетом всех платежей.

Считайте стоимость владения, а не только цену. Страховка, ТО, расходники, резина, топливо, налог — все это суммируется. У премиальных брендов привлекательная цена на вторичке часто перекрывается дорогим обслуживанием. Отдельно учтите ОСАГО: для молодых водителей полис может оказаться неожиданно дорогим.

Оставьте финансовый резерв. Не тратьте весь бюджет на покупку. 10–15% от стоимости машины на первичное обслуживание помогут не искать срочно деньги на обязательные платежи.

Не гонитесь за мощностью и опциями. В реальной жизни важнее стоимость обслуживания, доступность запчастей, ликвидность на вторичке, реальный расход топлива, объем багажника и удобство заднего ряда. Именно это определяет комфорт и выгоду владения.

Думайте о перепродаже заранее. Автомобиль — это актив, который потеряет в цене. По данным «Автостата», в лидерах по ликвидности все чаще китайские марки Geely, Haval и модели Lada. Но важна не только марка: массовость модели, запчасти, репутация по надежности и спрос на вторичке. Популярные сегменты продаются быстрее и дешевеют меньше.

Ранее эксперт назвал слабое место китайских автомобилей.