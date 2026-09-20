Семь коротких недель: календарь выходных на 2027 год

Россиян ожидает семь коротких рабочих недель в 2027 году

Общество
Дом-музей поэта В. Ф. Бокова в деревне Язвицы

Фото: [Дом-музей поэта В. Ф. Бокова в деревне Язвицы/Медиасток.рф]

В 2027 году россиян ждут семь коротких рабочих недель. Две из них будут трехдневными, пять — четырехдневными. Соответствующее постановление правительства изучил ТАСС.

Первая трехдневная неделя выпадает на февраль, вторая — на ноябрь.

Четыре рабочих дня в неделю будут в марте, мае, июне и декабре. При этом май окажется самым щедрым на отдых: там будет сразу две коротких недели.

Такой график связан с праздничными днями и переносами. Точные даты и полный календарь выходных появятся после официального опубликования документа.

Ранее стало известно, чего ждать Подмосковью в выходные 19–20 сентября.

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