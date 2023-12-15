Автоюрист Славнов назвал способы разрешения споров при ДТП со снегоуборочной машиной

С приходом зимнего сезона и сильных снегопадов на улицы городов стремительно выехали сотни снегоуборочных машин, которые нередко становятся участниками различных аварийных ситуаций с участниками дорожного движения. По словам автоюриста Дмитрия Славнова, столкновение со снегоуборочной машиной на улицах заснеженного города считается обычным ДТП, поэтому обязанности возмещения ущерба накладываются на страховую компанию или собственника снегоуборочной машины. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что в случае ДТП нужно вызвать сотрудников ДПС и оформить протокол, после чего обратиться в страховую компанию.

По мнению юриста, при повреждении припаркованной машины следует отыскать виновника с помощью свидетелей, соседей, после нахождения оформить ДТП и обратиться по страховому полису.

Он отметил, что страховщики назначат независимую экспертизу и оценит стоимость восстановительного ремонта.