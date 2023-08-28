Автомобиль рухнул с карьера в водоем в подмосковных Озерах, двое погибших

Как проинформировали в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области, трагический инцидент произошел вечером в воскресенье, 27 августа, в городе Озеры недалеко от Коломны.

Информация о произошедшем появилась и в социальных сетях. Там уточняется, что в результате съезда автомобиля с карьера в водоем погибли два человека. По предварительной информации, 77-летнему водителю внедорожника Mitsubishi Pajero внезапно стало плохо за рулем и он потерял управление автомобилем.

«Примерно в 16:00 водитель 1945 года рождения, управляя легковым автомобилем, совершил съезд в водоем карьера», – сообщили в полиции.

В настоящее время на месте находятся экстренные службы. Информация по произошедшему уточняется.