Автомобили дешевле 2,5 млн рублей неожиданно захватили российский рынок: какую модель покупают чаще всего

В России увеличился спрос на кроссоверы стоимостью до 2,5 млн рублей. Покупателей привлекают скидки дилеров, выгодные программы финансирования и широкий выбор моделей в бюджетном сегменте, пишет Тарантас Ньюс.

В России зафиксирован рост продаж новых кроссоверов стоимостью до 2,5 млн рублей. По итогам мая в этом сегменте было реализовано 46,9 тыс. автомобилей, что на 25% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Доступные SUV укрепили позиции на рынке

По данным аналитиков «Газпромбанк Автолизинга», в мае покупатели выбирали 48 моделей кроссоверов, укладывающихся в ценовой диапазон до 2,5 млн рублей. Темпы роста этого сегмента оказались выше динамики всего российского авторынка, который увеличился примерно на 20%.

Эксперты связывают такую тенденцию с большими складскими запасами автомобилей, программами поддержки со стороны дистрибьюторов, прямыми скидками дилеров и более благоприятным курсом доллара по сравнению с маем 2025 года. На фоне того, что средняя стоимость нового автомобиля в стране превышает 3,5 млн рублей, более доступные кроссоверы стали заметно привлекательнее для покупателей.

Какие модели стали самыми востребованными

Лидером продаж оказался Tenet T7. Несмотря на то, что рекомендованная стоимость автомобилей 2026 года начинается от 2,74 млн рублей, машины 2025 года выпуска предлагались от 2,49 млн рублей. С учетом специальных программ отдельные дилеры снижали цену до 2,3 млн рублей. За май было продано 7,8 тыс. таких автомобилей.

В число самых популярных моделей также вошли Haval Jolion и Haval M6. Продажи Jolion достигли 6,7 тыс. экземпляров, что на 44% больше прошлогоднего результата. Модель M6 показала еще более впечатляющую динамику, увеличив продажи на 76% — примерно до 3 тыс. машин.

Высокий спрос сохранился и на Changan Uni-S. После пересмотра цен и запуска локальной сборки на предприятии «Автотор» стоимость модели у дилеров снизилась примерно до 2,4 млн рублей, что положительно сказалось на интересе покупателей.

Бюджетный сегмент остается востребованным

Стабильный спрос сохраняется и на автомобили Lada. Продажи Niva Legend составили 2,6 тыс. экземпляров, практически повторив прошлогодний показатель. При этом Niva Travel продемонстрировала рост на 57%, чему способствовало появление обновленного двигателя.

Самые доступные версии модели со старым силовым агрегатом можно было приобрести за 1,2–1,3 млн рублей. Более оснащенные комплектации с мотором объемом 1,8 литра предлагались по более высокой стоимости и редко участвовали в скидочных программах.