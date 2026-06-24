Ученые обнаружили место удара гигантского метеорита, который едва не расколол Землю на заре ее жизни

След древнейшего известного падения астероида на Землю обнаружили в регионе Пилбара на западе Австралии. Космическое тело врезалось в планету около 3 млрд лет назад, пишет Daily Mail со ссылкой на новое геологическое исследование при Университете Кертин в Австралии.

Местом удара ученые считают район Норт-Пол-Доум. Сам кратер почти полностью уничтожили миллиарды лет эрозии, жара, давления и движения подземных вод. Однако в окружающих породах сохранились минералы, пережившие катастрофу.

Главной уликой стали кристаллы циркона необычной ветвящейся формы. Профессор Крис Киркланд, ведущий автор исследования, объяснил, что при столкновении сильный нагрев частично разрушил и заново сформировал древний минерал. Его датировка указала на событие возрастом около трех миллиардов лет.

Анализ апатита, образовавшегося позднее, когда горячая вода проходила по трещинам в поврежденных породах, подтвердил результат. Совпадение двух независимых факторов укрепило версию об астероидном ударе.

Размер объекта точно установить нельзя, но он мог достигать 1 км. Удар расколол земную кору и создал систему трещин, по которым долго циркулировали жидкости.

Такие процессы могли менять химический состав пород и древнего океана, создавая новые условия для появления жизни. Находка также подтверждает, что молодую Землю активно бомбардировали астероиды, хотя большинство следов тех столкновений давно исчезли.