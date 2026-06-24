Вместо кед и шлепанцев: в чем на самом деле безопасно ходить на шашлыки и в походы

Представьте, что вам захотелось отправиться в поход или длительную прогулку на природе и вы раздумываете, какую обувь выбрать. Чаще всего на ум приходят повседневные кроссовки, так как они ассоциируются с удобством и комфортом ходьбы. Однако стоит понимать, что такая обувь подходит для асфальта и ровных полов, а на мокрых камнях, в грязи или среди корней деревьев может стать причиной падения. Об этом пишет Yahoo со ссылкой на ряд ортопедов и специалистов по туристическому снаряжению.

По словам врача Микела Дэниелса, подошва повседневных кроссовок обычно почти гладкая, с неглубоким рисунком. Она хорошо цепляется за тротуар, но не способна надежно удерживать человека на рыхлой земле или скользком спуске.

Некоторые беговые модели имеют изогнутую подошву, подталкивающую стопу вперед. Специалист Милица Макдауэлл предупреждает, что на неровной местности, особенно при движении вниз, это может неожиданно ускорить шаг и привести к падению.

Для большинства прогулок эксперты считают универсальным вариантом низкие трекинговые ботинки. Высокие модели лучше защищают от грязи и воды, а обувь для трейлраннинга легче и подходит для бега по тропам.

Специальная трекинговая обувь для хайкинга отличается глубоким разнонаправленным протектором, плотным задником и более жесткой подошвой. Она устойчивее к скручиванию, защищает пальцы от камней и корней и распределяет нагрузку по всей стопе. Жесткая пластина внутри некоторых моделей не позволяет острым камням болезненно давить снизу.

При выборе важны маршрут, погода, вес рюкзака и состояние ног. А чтобы протектор не стирался раньше времени, трекинговую обувь не стоит ежедневно носить в городе. Примите это во внимание и береги свои ноги.