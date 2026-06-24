Земля останется зеленой еще два миллиарда лет? Что на самом деле может уничтожить растения

Растения могут сохраняться на Земле еще 1,35–1,86 млрд лет, после чего условия станут слишком тяжелыми для сложной жизни. Такой прогноз представили исследователи Джейкоб Хакк-Мисра и Эрик Вулф, пишет Phys.org со ссылкой на работу в Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Главная угроза — постепенно становящееся ярче Солнце. Световая сила его лучей увеличивается примерно на 10% за каждый миллиард лет, что медленно нагревает планету. Одновременно из атмосферы исчезает углекислый газ: дождь и горные породы связывают его, а затем углерод оседает на дне океанов.

Для растений это критично, поскольку углекислый газ нужен для фотосинтеза. Большинство видов относятся погибнут при снижении концентрации примерно до 50 частей на миллион. Более выносливые растения, предположительно, будут способны прожить дольше.

Ученые проверили разные сценарии с помощью трехмерной климатической модели. При слабом выветривании уровень углекислого газа останется сравнительно высоким, но примерно через 2 млрд лет океаны начнут испаряться из-за жары. При сильном выветривании растения раньше столкнутся с нехваткой углекислого газа.

После исчезновения растительности Землю, вероятно, продолжат населять микробы. Хакк-Мисра не исключает, что жизнь сможет продлить существование благодаря эволюции или технологиям — например, огромным орбитальным экранам, уменьшающим количество солнечного света.

Модель не предсказывает скорую катастрофу: речь идет о временных масштабах, которые в сотни миллионов раз превышают человеческую жизнь.